“الأعلى للدولة” يدعو النواب لتعجيل تفعيل دور المجلس

رحّب المجلس الأعلى للدولة بالاجتماع التشاوري الذي عقده أعضاء مجلس النواب بمدينة طنجة المغربية، والاتفاق على عقد جلسة للمجلس بمدينة غدامس، والبدء في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الانقسام.

وأكد المجلس الأعلى للدولة، في بيان، على رؤيته التي ترتكز على أن أولى خطوات إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات هي التئام مجلس النواب، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى “تكثيف الجهود والتعجيل بتفعيل دور المجلس، ليكون قادرا على الإيفاء بالتزاماته الدستورية والتعاطي الإيجابي مع مخرجات مسارات الحوار، والعمل المشترك مع المجلس الأعلى للدولة لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو معالجة الأزمات، والتمهيد للانتخابات والمضي بالبلاد إلى الاستقرار”.

وأعلن أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طنجة المغربية، السبت، الاتفاق على عقد جلسة جامعة في مدينة غدامس فور عودتهم إلى البلاد، بهدف إنهاء الانقسام بمجلس النواب وأداء استحقاقاته النيابية.

وشدد النواب في بيانهم الختامي على المضي قدما للوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها، وأبدوا استعدادهم للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي مشيدين بما تم إنجازه عبر المسار العسكري.

كما أكدوا الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، وعلى ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وشددوا على ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين.

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