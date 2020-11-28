إحالة 3 مدراء بالمرافق الصحية ببني وليد للمساءلة والتحقيق الإداري

أعلن المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، اليوم السبت، أنه تم إحالة 3 مدراء للمرافق الصحية للمساءلة والتحقيق الإداري لسوء إدارتهم للمراكز الصحية من حيث عدم وجودهم على رأس عملهم وعدم اهتمامهم بالمرافق الصحية مما أثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما أكد المكتب، أنه سيتم تشكيل لجنة فنية وإدارية مع عضوية مكتب التفتيش والمتابعة للتحقيق مع المقصرين نظراً لسوء إدارتهم للمراكز ووجود عدد من المشاكل والعراقيل التي يمكن حلها بشكل مباشر من مدراء المراكز وغياب الأطباء داخل المراكز، ما يحتم أخد قرار فوري وهو إيقاف جميع الأطباء المتغيبين عن عملهم.

كما أكد المكتب، أن هناك غياب لعدد من العناصر الطبية المساعدة الإدارية وسيتم معاقبتهم نتيجة لإهمالهم، أنه رغم تجهيز هذه المرافق الصحية بمختبرات طبية متكاملة وأجهزة الموجات فوق الصوتية وغيرها من المعدات الطبية ولكن تقصير مدراء بعض المراكز جعل مستوى الخدمات ضعيف فيها وليست بالمستوى المطلوب.

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