ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 November, 2020

أعلن عضو مجلس النواب زياد دغيم عن رفضه لمخرجات اجتماعات النواب في مدينة طنجة المغربية، ووصفها بالانقلاب على الإعلان الدستوري.

وقال دغيم – في تصريحات صحفية ،إن ديوان ما يُسمى برلمان طرابلس؛ هو الذي يُجهز لجلسة غدامس التي ستكون تحت حماية أسامة الجويلي أحد قادة مليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية، وليست لجنة 5 + 5.

وأضاف دغيم: “ما تمخض عن اجتماعات طنجة؛ هو انقلاب على الإعلان الدستوري، وسيُعقد الأزمة الحالية، وسيستمر لليبيا برلمانان للأسف الشديد، وسيُعرقل ذلك ملتقى الحوار المنعقد في قمرت التونسية”.

وأوضح دغيم أن تنفيذ نتائج مخرجات طنجة؛ ستفتح الباب أمام الطعون الدستورية والقانونية على جلسة خارج المقر الدستوري والقانوني وبدون رئاسته، وهذا اتجاه إلى التقسيم للأسف الشديد، بحسب تعبيره.