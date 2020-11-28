دغيم: اجتماع البرلمان في غدامس ستعقد تحت حماية المليشاوي أسامة الجويلي وليست لجنة 5 + 5

طنجة 28 نوفمبر 2020 (وال)- أعلن عضو مجلس النواب زياد دغيم عن رفضه لمخرجات اجتماعات النواب في مدينة طنجة المغربية، ووصفها بالانقلاب على الإعلان الدستوري.

وقال دغيم – في تصريح لموقع الساعة 24 – إن ديوان ما يُسمى برلمان طرابلس؛ هو الذي يُجهز لجلسة غدامس التي ستكون تحت حماية أسامة الجويلي أحد قادة مليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية، وليست لجنة 5 + 5.

وأضاف دغيم: “ما تمخض عن اجتماعات طنجة؛ هو انقلاب على الإعلان الدستوري، وسيُعقد الأزمة الحالية، وسيستمر لليبيا برلمانان للأسف الشديد، وسيُعرقل ذلك ملتقى الحوار المنعقد في قمرت التونسية”.

وأوضح دغيم أن تنفيذ نتائج مخرجات طنجة؛ ستفتح الباب أمام الطعون الدستورية والقانونية على جلسة خارج المقر الدستوري والقانوني وبدون رئاسته، وهذا اتجاه إلى التقسيم للأسف الشديد، بحسب تعبيره. (وال- طنجة) ر ت

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