اختتام الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي في طنجة المغربية

طنجة 28 نوفمبر 2020 (وال)- اختتم بمدينة طنجة المغربية مساء اليوم السبت، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي، بمشاركة 123 نائبًا يُمثلون مختلف التيارات السياسية الليبية بالمجلس.

وأعلن – البيان الختامي – المنبثق عن الاجتماع؛ عن عقد جلسة التئام لمجلس النواب بمدينة غدامس، مُباشرة بعد العودة إلى ليبيا، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء حالة الانقسام بالمجلس، بما يُمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه، مشددًا على أن المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي.

وشدّد البيان على العزم على المُضي قُدمًا نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بالمؤسسات كافة، والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، داعيًا إلى الدفع بمسار المصالحة الوطنية، والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرًا وكذلك جبر الضرر.

وأكد البيان الختامي على الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب، كما دعا أيضًا إلى نبذ خطاب الكراهية وحث المنابر الإعلامية كافة على إعلاء خطاب التصالح والتسامح.

وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن مخرجات اللقاء التشاوري لمجلس النواب الليبي، ستُشكل نقطة تحول مهمة لها تأثير كبير في المسار السياسي، مشيدًا في الوقت ذاته بالجو الذي جرى فيه الاجتماع الذي اتسم بالمسؤولية والروح الوطنية، والوعي بأهمية المرحلة وما تتطلبه من الليبيين. (وال- طنجة) ر ت

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