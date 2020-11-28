“التعاون الإسلامي” يؤكد التزام مصر بدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا

أعلن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، عن عقده اجتماع يومي 27 و28 نوفمبر الجاري في نيامي تحت عنوان : “متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية”، وتم تناول عدة قضايا على رأسها مكافحة الإرهاب والإسلاموفوبيا، والقضية الفلسطينية والليبية، بالإضافة إلى الصراعات فى عدد من الدول الإسلامية.

وأكد وفد مصر، رفضه ربط الأعمال الإرهابية بالإسلام، ومركزية القضية الفلسطينية، وأهمية انطلاق منظمة تنمية المرأة التى تستضيف القاهرة مقرها، كما قام بتهنئة السودان على توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة في جوبا، وتأكيد التزام مصر بدعم جهود دول الساحل فى مواجهة الإرهاب والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام فى ليبيا واليمن وسوريا، فضلاً عن أهمية عملية إصلاح المنظمة لمواكبة معطيات العصر.

وشهد اجتماع مجلس وزراء الخارجية، توافقاً على انتخاب السفير حسين إبراهيم طه أميناً عاماً جديداً لمنظمة التعاون الإسلامى خلفاً للأمين العام الحالى يوسف العثيمين.

كما فازت مصر بأعلى نسبة من الأصوات بأحد ثلاثة مقاعد خُصصت للمجموعة العربية في انتخابات الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث حصل السفير محمود عفيفي على ثلاثة عشر صوتاً.

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