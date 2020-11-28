مستشار حفتر: تربطنا صداقة مع الحكومات الأمريكية المتعاقبة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وجه مستشار قائد الجيش الوطني، صلاح الدين الشكري، رسالة للكونجرس الأمريكي، ووزارة الخزانة الأمريكية، موضحًا أنه رغم الصداقة التي تربطهم بالشعب الأمريكي، أو الإدارات الأمريكية المتعاقبة، إلا أن معلومات خاطئة عنهم تصل لوزارة الخزانة الأمريكية، في إشارة إلى فرض عقوبات على اللواء التاسع المعروف بـ”الكانيات”.

الشكري ذكر في مقابلة له عبر فضائية “فرانس 24″، “نقول لوزير الخزانة أو اللوبي الذي يتحرك، إن المعلومات، التي تصلك خاطئة”، مُشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وقع بها 71 ألف جريمة قتل، سنة 2019م، رغم أنها دولة عظمى لديها قوة عسكرية ومكتب التحقيقات الفدرالية “إف بي إيه” وجهاز شرطة.

وفي اعتراض ضمني على اتهام اللواء التاسع مشاة المعروف بـ”الكانيات” نسبة إلى مؤسسيه من عائلة الكاني، لفت إلى أن الجرائم المرتكبة في أمريكا لم يتهم بها الرئيس الأمريكي ترامب ولا الحكومة الأمريكية.

ويأتي تعقيب شكري على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عبر وزارة خزانتها عقوبات على اللواء التاسع وأحد مؤسسيه محمد الكاني، بتهمة قتل مدنيين ودفنهم في مقابر جماعية بمدينة ترهونة، بالإضافة إلى ارتكاب عمليات تعذيب واختفاء قسري وتهجير لليبيين.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن فرض العقوبات على “الكانيات” تم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، وفقًا لقانون “ماغنيتسكي” الذي يفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلال تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.