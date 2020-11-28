وفد من قبيلة ورفلة يصل سبها لحقن دماء أبناء قبيلة القذاذفة

وصل وفد من قبيلة ورفلة ومجلسها الاجتماعي، اليوم السبت، إلى مدينة سبها، سعياً منهم لحقن دماء عائلتي ” اجطيلاوي” و “الداقل” من بيت الوملة المنتمين ل قبيلة القذاذفة.

وأوضح المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن هذه الزيارة تأتي عملاً بقول الله تعالي (( فأصلحوا بين أخويكم )) وعدم السماح لقطع ما أمر الله به أن يوصل خاصةً من ذوي الأرحام والقربى، وكذلك ولما تقتضيه المصلحة الوطنية في مثل هذه الظروف البالغة الحساسية.

وأضاف البيان، أن قبيلة ورفلة تدعو أن يوفقهم الله في وأد هذه الفتنة مع من سبقهم من القبائل، وأن ينزع مافي القلوب من غل حقناُ للدماء ووصلاً للأرحام ورحمةً ورفقاً بالأطفال والنساء ، وأن تٌذخر الجهود والدماء الي المعارك الواجبة لأجل هذا الوطن المستباح.

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