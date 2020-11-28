عضو بنواب طرابلس: المجتمعون في طنجة اتفقوا على اختيار رئاسة جديدة له

أخبار ليبيا 24 – خبر

رجح عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، محمد عبد الحفيظ، أن يختتم 113 نائبًا ليبيًا اجتماعاتهم في مدينة طنجة، مساء اليوم السبت، قبل إعلانهم بيانًا ختاميًا لنتائج المشاورات.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لموقع “العربي الجديد”، إن الاجتماع سيصدر عنه بيان ختامي مساء اليوم، مؤكدًا أن النواب اتفقوا على توحيد مجلس النواب وإعادة هيكلته، خصوصًا رئاسة المجلس.

وأضاف أن أولى جلسات المجلس ستنعقد في مدينة غدامس منتصف الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى إمكانية بقاء 13 ممثلاً عن مجلس النواب في المغرب للقاء وفد من المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، لعقد مشاورات بشأن مستجدات العمل السياسي في المرحلة المقبلة.

وشدد عضو مجلس نواب طرابلس، على ضرورة اضطلاع المجلس بدوره في تقليص تأثير البعثة الأممية على مسارات الحل، مؤكدًا أن النواب اتفقوا على ضرورة دعم مسارات الحلّ السلمي التي تفضي إلى انتخابات عامة نهاية العام المقبل.

واختتم “قررنا عدم تمديد الجلسات أكثر، واتفقنا على تأجيل نقاش الملفات المهمة إلى الجلسات الرسمية للمجلس في ليبيا حفاظًا على قدر الوفاق الذي توصل إليه الأعضاء، مُبينًا أن هناك 4 لجان انبثقت عن اجتماعات طنجة ستعمل على النظر في اللائحة الداخلية للمجلس، واختيار رئاسة جديدة له، بالإضافة إلى إعداد مقر المجلس في غدامس وإعداد جدول أعمال جلساته الأولى.

وبدأ 113 نائبًا بمجلسي نواب طبرق وطرابلس، الإثنين الماضي، في طنجة محادثات تهدف إلى توحيد مجلس النواب استعدادًا لاستحقاقات المرحلة الانتقالية القادمة، بعد الاتفاق في الملتقى السياسي بتونس على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021م.