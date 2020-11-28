ما يسمى بمجلس الدولة يعرب عن ترحيبه بنتائج اجتماع النواب في طنجة

أعرب ما يسمى بمجلس الدولة، السبت، عن ترحيبه بالاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب بمدينة طنجة المغربية ولاتفاق على عقد جلسة للمجلس بمدينة غدامس والبدء في اتخاذ خطوات لإنهاء الانقسام.

وأكد ما يسمى بمجلس الدولة في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” على رؤيته المعلنة التي ترتكز على أن أولى خطوات إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات هي التئام مجلس النواب.

ودعا البيان أعضاء مجلس النواب إلى تكثيف الجهود والتعجيل بتفعيل دور المجلس ليكون قادرا على الإيفاء بالتزاماته الدستورية والتعاطي الإيجابي مع مخرجات مسارات الحوار والعمل المشترك مع ما يسمى بمجلس الدولة لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو معالجة الأزمات والتمهيد للانتخابات والمضي بالبلاد إلى الاستقرار.

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