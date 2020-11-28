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قسم الجوازات في البوانيس ينفض غُبار كورونا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وفق شروط وضوابط الوقاية من جائحة كورونا، تم استئناف العمل بقسم الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع البوانيس خلال أربعة أيام في الأسبوع يتم خلالها استقبال 50 شخصا.

وباشر الموظفون باستلام الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر من المواطنين ما أسهم بشكل كبير في الحد من معاناتهم، كما أن القسم بات وجهة لسكان بعض المناطق المجاورة لاستخراج جوازاتهم.

ومن شأن هذه الخطوة تحسين مستوى الخدمات والتخفيف عن المواطنين إلا أن المطالب مستمرة بفتح التسجيل لكل السكان وألّا يقتصر فقط على الحالات المرضية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أو من لديهم بعثات دراسية بالخارج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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