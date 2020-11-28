قسم الجوازات في البوانيس ينفض غُبار كورونا

وفق شروط وضوابط الوقاية من جائحة كورونا، تم استئناف العمل بقسم الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع البوانيس خلال أربعة أيام في الأسبوع يتم خلالها استقبال 50 شخصا.

وباشر الموظفون باستلام الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر من المواطنين ما أسهم بشكل كبير في الحد من معاناتهم، كما أن القسم بات وجهة لسكان بعض المناطق المجاورة لاستخراج جوازاتهم.

ومن شأن هذه الخطوة تحسين مستوى الخدمات والتخفيف عن المواطنين إلا أن المطالب مستمرة بفتح التسجيل لكل السكان وألّا يقتصر فقط على الحالات المرضية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أو من لديهم بعثات دراسية بالخارج.

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