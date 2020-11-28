تفكيك 5 أطنان متفجرات من مخلفات “داعش” الإرهابي في مدينة سرت

أعلن الجيش، اليوم السبت، تفكيك 5 أطنان متفجرات، من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، أثناء احتلاله مدينة سرت.

من جانبه، قال عبدالسلام الجازوي، قائد فصيل الهندسة العسكرية التابعة لغرفة عمليات تحرير غرب سرت، إن هذه المتفجرات كانت موجودة داخل “دُشمة” تستعمل من قِبَل عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي الذي سيطر على المدينة لقرابة أربع سنوات، مؤكداً أنه عُثِر على بعض الكتب والأعلام التابعة للتنظيم الإرهابي.

وأكد الجازوي، أن عملية إعدام مخلفات الحروب التي عُثِر عليها وتضم قذائف هاوزر وهاون ودانات الدبابات، تعدّ الثانية منذ تكليف فصيل الهندسة العسكرية بالمهمة، مشيرًا إلى إعدام مخلفات سابقة في منطقة بوهادي غرب سرت.

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