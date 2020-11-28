باشاغا لـ “نشطاء مصراتة”: وزارة الداخلية تهتم بالشؤون الاجتماعية

إلتقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم السبت، عددا من نشطاء المجتمع المدني بمدينة مصراته.

وبحسب إيجاز صحفى للوزارة، أوضح “باشاغا” خلال اللقاء عمل وزارة الداخلية والجهود التي تبذل من قبل منتسبيها في حفظ الأمن رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا على أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا بالمواضيع الاجتماعية وبأنها على أتم الاستعداد بالتعاون مع أي جهة ترغب في تعزيز الأمن ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد إلى برا الأمن.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا حول الوضع العام بليبيا، باعتبار مؤسسات المجتمع المدني تمثل شرائح المجتمع المختلفة التي تعبر عن احتياجاته ومتطلباته من خلال هذه المؤسسات، وتم فتح باب النقاش وتبادل الآراء مع النشطاء وطرح تساؤلاتهم المختلفة حول دور وزارة الداخلية وموقفها تجاه الوضع الراهن الذي تمر به ليبيا بكل شفافية ووضوح.