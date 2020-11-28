موقع رصد يكشف تحرك طائرات تركية إلى قاعدة الوطية

كشف موقع مراقبة جوية أوروبي عن تصاعد حركة طيران الشحن العسكري من تركيا باتجاه غرب ليبيا، واستمرارها في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قاعدة الوطية في غرب ليبيا، التي تتخذها قاعدة لها حالياً في المنطقة.

وذكر موقع «فلايت رادار» السويدي للمراقبة الجوية أن ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية من طراز «إيرباص إيه – 400. إم» أقلعت أمس، من قاعدة كونيا الجوية (وسط تركيا)، مرجحاً أن وجهتهما هي قاعدة الوطية الجوية.

وأضاف الموقع أنه بالتزامن مع إقلاع الطائرات الثلاث من تركيا، أقلعت طائرة فالكون «إكس – 900»، تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاسة فائز السراج، من مطار معيتيقة متجهة إلى تركيا. كما نقل المحلل العسكري التركي، بيبك تاغواي، عن طيار سابق على مقاتلات «إف – 16» التركية، أنه تم نقل عدد من طائرات الهليكوبتر الهجومية التركية المتطورة إلى قاعدة الوطية، موضحاً أن هناك استعدادات تجرى لنقل 6 من مقاتلات «إف – 16» إليها قريباً جداً.

وكان موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، المتخصص في رصد تحركات الطائرات فوق إيطاليا والبحر المتوسط، قد تحدث الخميس عن تحركات لافتة لطيران الشحن العسكري التركي، فوق وسط وشرق البحر المتوسط باتجاه ليبيا. وقال الموقع إن الجسر الجوي التركي إلى غرب ليبيا «لا يزال مستمراً»، لافتاً إلى أنه رصد تحرك طائرتي شحن عسكريتين «إيرباص إيه 400 إم»، و«تي. يو. إيه. إف. إيه 400. إم» إلى غرب ليبيا، وعلى الأرجح إلى مصراتة، ما يشير إلى استمرار نقل تركيا الأسلحة والمعدات العسكرية إلى عناصرها المنتشرة في غرب ليبيا، إلى جانب الميليشيات المدعومة منها، والتي تقاتل مع حكومة الوفاق الليبية، رغم سريان وقف إطلاق النار، واستمرار المباحثات بين طرفي الصراع للاتفاق على حلول سلمية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.