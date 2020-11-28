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بعد توقفها لسنوات.. إعادة تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية بمعمل غاز حقل الاستقلال

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أن العاملون بحقل الاستقلال التابع للشركة تمكنوا من تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية التى كانت متوقفة من سنة 2017.

وبحسب إيجاز صحفى للشركة، خلال توقف الوحدة تم إجراء عمرة للوحدة تضمنت استبدال مادة الكربون التالف وتجديد وصيانة مضخات الأمين و إعادتها للخدمة بجهود وطنية خالصة، مشيرة إلى أن تشغيل الوحدة الثانية سيتيح المجال لصيانة ومعالجة بعض المشاكل في الوحدة الإنتاجية الأولى التي ظلت تعمل خلال تلك الفترة دون توقف.

واستطردت، بفضل جهود مجموعتي الإنتاج والصيانة تم التغلب على كافة الصعاب وإعادة الإنتاج للوحدة، متابعة، يتكون معمل الغاز بحقل الاستقلال من وحدتي إنتاج يتم في كل واحدة منهما فصل المياه والمكثفات ومعالجة الغاز الطبيعي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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