أردوغان عن وجود تركيا في ليبيا : أنا مكلف من ملايين المسلمين حول العالم

ليبيا – زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك مسؤولية الملقاة على عاتقه مع ملايين المسلمين حول العالم بصفته أحد أفراد الأمة الإسلامية مكررًا بذلك نفس المزاعم التي كان يرددها السلاطين واللصوص العثمانيين في القرون الماضية كمبرر لغزو الأمم يتجاوز حتى من دعاهم للتواجد في بلادهم .

وقال : “إننا مكلفون بالدفاع عن المظلومين السوريين والأطفال اليمنيين الذين يعانون من الجوع والأمراض، وحقوق الأيتام الفلسطينيين”.

أردوغان وفي كلمة له أمس السبت خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ23 للجمعية الإسلامية الأمريكية وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول التركية قال ” أن تركيا تتعامل مع الأزمات المختلفة في العالم الإسلامي من هذا المفهوم من فلسطين إلى ليبيا ومن قره باغ إلى سوريا “.

أردوغان يغرد وحيدًا خارج سرب المرحبين .. مادة حاسمة تكشف سبب امتعاضه من إتفاق جنيف . #ليبيا #المرصد https://t.co/PES2EqZr4x — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020

وأردف الرئيس التركي أن بلاده تحتضن منذ قرون طويلة أناسا من ثقافات وأديان مختلفة وتسعى للوقوف في وجه النزعات العرقية والمذهبية، وتهدف لسياسة متوازنة وعادلة حول الحريات الدينية وتقدم أنموذجا للبشرية جمعاء.

عاجل | فيديو | أردوغان يشكك في مدى نجاح إتفاق #جنيف بشأن إخراج المرتزقة والقوات وفرق التدريب الأجنبية ووقف إطلاق النار في #ليبيا وفي مستوى التمثيل به مشيرًا لوفد الوفاق على أنه يمثل " السراج المستقيل ". #المرصد ( حديث للصحفيين في #إسطنبول )

( ترجمة الصوت : قناة TRT التركية ) pic.twitter.com/T4epIIx4rC — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020

ويأتي حديث أردوغان هذا بالتزامن مع جسر جوي غير مسبوق بين قواعد جوية تركية ومطارات قواعد ليبية تتواجد بها القوات التركية او تسيطر عليها مثل قاعدة الوطية ومصراتة ومعيتيقة وسط تحذيرات وتقارير من تحشيد تركي لحرب جديدة تنسف اتفاق 5+5 الذي كان اردوغان قد أعلن رفضه له .

المرصد – متابعات

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