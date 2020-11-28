إيصال الوقود إلى غريان تحت حراسة مُشددة

قام رجال الأمن في مديرية أمن غريان، السبت، بتأمين وصول صهاريج الوقود إلى غريان والأصابعة لتزويد محطات الوقود بالمدينتين.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن تأمين الصهاريج تم بالتنسيق مع مديريات أمن طرابلس والجفارة والنواحي الأربعة.

من جهته، أوضح المجلس البلدي غريان، أن دوريات مديرية أمن غريان عملت على تأمين شاحنات الوقود المتجهة إلى طرابلس وعودتها إلى غريان مزودة بالوقود حسب الاتفاق مع لجنة الأزمة ولجنة إدارة الوقود بالبلدية.

وكان المجلس البلدي ذكر أن نقص الوقود في المدينة جاء على خلفية اعتصام سائقي الشاحنات الخاصة بنقل الوقود، بعد الاعتداء على أحد السائقين منذ أيام من قبل مجموعة مسلحة يرجح أنها عصابة لتهريب الوقود من خارج البلدية، قامت باقتياد السائق إلى خارج الحدود الإدارية للبلدية وسرقة شاحنته، الأمر الذي أدى إلى دخول السائقين في اعتصام مما ترتب عليه وقف تزويد المحطات بالوقود.

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