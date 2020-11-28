سوء الإدارة” يوقع بـ3 مديري مراكز صحية في بني وليد

أحال مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد سامي الوداني، السبت، 3 مدراء مراكز صحية للمسألة والتحقيق الإداري، لسوء إدارتهم.

وجاء قرار الوداني بعد أن أجرى جولة على عدد من المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية لتفقد العمل بداخلها وضمان سير العمل بصورة صحيحة.

وأوضح المكتب الاعلامي في إدارة الخدمات الصحية بني وليد، أن إحالة المدراء للتحقيق جاء على خلفية عدم تواجدهم على رأس عملهم وعدم اهتمامهم بالمرافق الصحية مما أثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار المكتب، في بيان، إلى أن الوداني قرر تشكيل لجنة فنية وإدارية مع عضوية مكتب التفتيش والمتابعة، للتحقيق مع المقصرين نظرا لسوء إدارتهم للمراكز ووجود عدد من المشاكل والعراقيل التي يمكن حلها بشكل مباشر من مدراء المراكز.

كما قرر الوداني إيقاف جميع الأطباء المتغيبين عن عملهم في المراكز، مؤكدا أن هناك غياب لعدد من العناصر الطبية المساعدة الإدارية وسيتم معاقبتهم نتيجة لإهمالهم.

وأوضح أن هناك اجتماع بمدراء المرافق الصحية والمكاتب المهمة بالإدارة لتدارك كافة الأخطاء ومحاسبة المقصرين، وفق قوله.

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