«مكافحة الامراض» يدرس إجراء مسح عن تأثير «كورونا» على فئات بالمجتمع

بحث مسؤولو المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع مندوبي وزارت الشؤون الاجتماعية والتعليم والداخلية والعدل وهيئة الأوقاف وشؤون الذكاة ودار رعاية الشباب تنفيذ دراسة المسح الخاس بتأثير جائحة فيروس «كورونا المستجد» على بعض فئات المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وصحيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الخميس، بقاعة الاجتماعات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وحضر مدير ورؤساء أقسام إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز، ونائبة رئيس مكتب تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حسب بيان منشور على صفحة المركز، الأحد.

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وشهد الاجتماع تقديم عرض صوئي لمقترح المسح والاستبيانات المقترحة للنقاش من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إضافة إلى مناقشة مقترح خطة عمل تنفيذ المسح من حيثُ مكان وزمن ومدة التنفيذ.

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