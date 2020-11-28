خشية باشاغا من تضاؤل حظوظه في تولي رئاسة الحكومة تدفعه للتهديد بعودة الفوضى

هدد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، بعودة الفوضى المسلحة إلى ليبيا في حال الفشل في إنهاء حالة الانقسام، محذرا من انهيار مسار الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وقال باشاغا في تصريح صحفي، إن مسار الحل السياسي، الذي كان ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس آخر محطاته، مهدد بالانهيار جراء الكثير من التحديات الخارجية والداخلية، والتي يأتي في مقدمتها افتقاد الثقة بين الفرقاء الليبيين، وهو ما يجعل العودة للسقوط في براثن الفوضى المسلحة مجددا خيارا قائما، على حد قوله.

وأضاف باشاغا أن ليبيا وبعد مساعي التحاور المتواصل، باتت أقرب من أي وقت مضى للتوافق السياسي، ولكن الأمر لم يحسم بعد، مشيرا إلى أن الحل يتوقف هذه المرة على مدى قدرة الأطراف الليبية على تسوية خلافاتها سلميا.

وتابع باشاغا أنه في ظل وجود تطلع كبير بأن تكون تدخلات الدول المجارة والصديقة لليبيا عاملا إيجابيا لترسيخ التوافق والسلام، حيث يتوقف الأمر هذه المرة بدرجة أكبر على قدرة الأطراف الليبية على تسوية خلافاتها بالطرق والحلول السياسية، لافتا إلى أن الفشل في هذا المسار قد يمهد فعليا لعودة الفوضى المسلحة والاقتتال العشوائي الذي ستكون له نتائج كارثية من الناحية الأمنية.

ودعا باشاغا الجميع لإنجاح المسار الراهن للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والذي سوف يقود إلى إجراء انتخابات وفق المعايير الدولية، حسب تعبيره.

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