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مباحثات روسية إيطالية حول ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تطرق نائب وزير الخارجية الروسي ” ميخائيل بوغدانوف ” السبت المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الإيطالية ” سيباستيانو كاردي ” لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وزارة الخارجية الروسية قالت وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا”الإيطالية أمس السبت إن المحادثات تركزت خصوصاً على حل النزاع في ليبيا .

وأضافت الوكالة : ” جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية زيادة تنسيق جهود روسيا وإيطاليا والدول الأخرى المعنية من أجل تسهيل سلام دائم في ليبيا ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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