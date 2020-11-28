مباحثات روسية إيطالية حول ليبيا

ليبيا – تطرق نائب وزير الخارجية الروسي ” ميخائيل بوغدانوف ” السبت المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في الخارجية الإيطالية ” سيباستيانو كاردي ” لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وزارة الخارجية الروسية قالت وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا”الإيطالية أمس السبت إن المحادثات تركزت خصوصاً على حل النزاع في ليبيا .

وأضافت الوكالة : ” جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية زيادة تنسيق جهود روسيا وإيطاليا والدول الأخرى المعنية من أجل تسهيل سلام دائم في ليبيا ” .

المرصد – متابعات

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