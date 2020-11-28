تسجيل حالة وفاة جراء «كورونا» في زوارة

أعلن جهاز الطب العسكري زوارة، السبت، وفاة حالة متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا المستجد.

وقال الجهاز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تبلغ 86 عاما، وتوفيت داخل قسم العناية الفائقة في مركز العزل.

– تسجيل حالة وفاة بـ«كورونا» في زوارة

وحتى الخميس، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا 81 ألفا و273 حالة، بينها 27 ألفا و821 حالة نشطة، و52 ألفا و299 حالة شفاء، فيما توفي 1153 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في البلاد لأول مرة مارس الماضي.

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