صحة الوفاق: حقوق الشركات الموردة لمكافحة كورونا

نظمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق اجتماعاً موسعاً في طرابلس -السبت- بشأن التوريدات المتعلقة بشأن مكافحة تفشي وباء كورونا، ضم وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات ومجموعة من الشركات الموردة.

ويأتي هذا الاجتماع -حسب الوزارة- ضمن مجهوداتها لتوفير بنود الإمداد الطبي المختلفة و حسب برنامج عمل اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا، بناء على طلب مجموعة من الشركات ورغبة من وكيل وزارة الصحة في تقريب وجهات النظر والعمل لحلحلة الاشكاليات التي تواجه الشركات لاستلام مستحقاتها المالية المترتبة على التوريدات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية