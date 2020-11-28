وفد قبيلة ورفلة يصل سبها للمصالحة بين عائلتى” اجطيلاوي” و” الداقل”

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وصل وفد مشايخ قبيلة ورفلة، السبت، إلى مدينة سبها في إطار مساعي الصلح والسلام و ونبذ الفتنة بين عائلتى “اجطيلاوي” و” الداقل”.

وقال المجلس الاجتماعى ورفلة، في إيجاز صحفى، لما تقتضيه المصلحة الوطنية في مثل هذه الظروف بالغة الحساسية، يصل وفد قبيلة ورفلة ومجلسها الاجتماعي الي مدينة سبها ، سعياً منهم في حقن دماء اخوتهم من عائلتي “اجطيلاوي” و” الداقل” من بيت الوملة المنتمين لقبيلة القذاذفة .

وتابع المجلس، لعلُ الله أن يوفقهم في وأد هذه الفتنة مع من سبقهم من القبائل الي عين المكان، وأن ينزع ما في القلوب من غل، حقناُ للدماء ووصلاً للأرحام ورحمةً ورفقاً بالأطفال والنساء ، وأن تٌذخر الجهود والدماء الي المعارك الواجبة لأجل هذا الوطن المستباح، فندعوا الله لهم بالتوفيق ولأخوتهم بالهداية والطمئنينة والسكينة وأن يتقوا الله في أنفسهم وأهلهم.