الجمارك تتجاهل “الكبير” وتصدر بيانا يسمح بالاستيراد دون الرجوع للمصرف المركزي

أصدر سالم أحمد البصير مدي الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق، خطابا لمدراء الإدارات العامة ومدير مديريات الجمارك، يطالبهم بالسماح باستيراد السلع والبضائع دون الرجوع لمصرف ليبيا المركزي الذي يترأسه الصديق الكبير.

وجاء في نص الخطاب الذى تحصلت “الساعة24” على نسخه منه، أحيل إليكم صورة من كتاب مدير مكتب الشؤون المالية بوزارة المالية المؤرخ فى 25 نوفمبر، والمتضمن تعليمات وزير المالية بإحالة كتاب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، رقم 12159 المؤرخ فى 24 نوفمبر، والذى جاء فيه السماح باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية، المعمول بها بمصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف إلى حين قيام المصرف المركزي بتصحيح الوضع القائم حاليا وذلك لتعميمه على التابعين إليكم .