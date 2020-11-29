داخلية الوفاق: باشاغا يستلم درعا من معهد تدريب الشرطة بمصراتة

قالت وسائل إعلام تابعة لفائز السراج إن وزير داخلية الوفاق زار أمس السبت (ما يدعى) مكتب التدريب والتطوير الوسطى التابع لجهاز المباحث الجنائية.

وأضافت تلك الوسائل الإعلامية، نقلا عن بيان لداخلية الوفاق، أن باشاغا اطلع على الدورة التدريبية الثامنة المقامة بالمعهد تدريب الشرطة مصراتة لصالح إدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطى.

وتابعت تلك الوسائل الإعلامية أن باشاغا عقد على هامش هذه الزيارة اجتماعا مع رئيس (ما يسمى) جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للتدريب وأعضاء عن جهاز المباحث والإدارة العامة للتدريب.

وحصل باشاغا على درع باسم مجندي الدورة، في ختام زيارته وذلك نظير الجهود التي يبذلها من أجل الرقي بمستوى العمل بوزارة داخلية الوفاق، على حسب ادعاء تلك الوسائل الإعلامية.