طرابلس.. دورة أمنية لحماية الشخصيات

شهد فرع الإدارة العامة للدعم المركزي في مدينة طرابلس -السبت- مراسم اختتام الدورة التدريبية الأمنية في مجال حماية الشخصيات وقد خاضها “50” عنصراً أمنياً من منتسبي الفرع.

التأمت مراسم حفل اختتام الدورة بحضور العميد “محمد فتح الله” مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومعاون المدير ورئيس فرع طرابلس وعدد من رؤوساء الفروع والمكاتب والضباط بالإدارة.

تأتي هذه الدورة ضمن البرنامج التدريبي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق وأشرف عليها مكتب التدريب التخصصي بفرع طرابلس وشهد الحفل منح شهائد التقدير واجتياز الدورة للمتدربين.

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