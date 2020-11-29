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طرابلس.. دورة أمنية لحماية الشخصيات

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد فرع الإدارة العامة للدعم المركزي في مدينة طرابلس -السبت- مراسم اختتام الدورة التدريبية الأمنية في مجال حماية الشخصيات وقد خاضها “50” عنصراً أمنياً من منتسبي الفرع.

التأمت مراسم حفل اختتام الدورة بحضور العميد “محمد فتح الله” مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومعاون المدير ورئيس فرع طرابلس وعدد من رؤوساء الفروع والمكاتب والضباط بالإدارة.

تأتي هذه الدورة ضمن البرنامج التدريبي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق وأشرف عليها مكتب التدريب التخصصي بفرع طرابلس وشهد الحفل منح شهائد التقدير واجتياز  الدورة للمتدربين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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