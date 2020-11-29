اتفاق بين بلدية طبرق و”ميتكا” اليونانية لإنشاء محطة كهربائية غازية بقيمة 550 مليون دينار

قالت بلدية طبرق، إن عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، عقدا اجتماعا السبت، مع مدير شركة ميتكا اليونانية كوستاس هورينوس، وهي الشركة المنفذة لمشروع إنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة إنتاحية 740 ميغا وات .

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، اتفقت بلدية طبرق والشركة العامة للكهرباء بتسليم الموقع للشركة اليونانية عن طريق مكتب مشروعات البلدية والتخطيط العمراني والشركة العامة للكهرباء ، وسوف تشرع الشركة اليونانية في توريد المعدات والتركيبات في القريب العاجل ، وسوف يتم تشغيل الوحدة الأولى بعد 6 اشهر.

وتابعت البلدية، مدة المشروع بالكامل 15 شهر وبقيمة مالية 550.314.600 مليون دينار ، وحضر الاجتماع من جانب البلدية وكيل الديوان مسعود الوهراني ومدير مكتب المشروعات نصر شرح البال .