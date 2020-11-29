طرابلس.. مركز كتب جديد في ضاحية تاجوراء

شهدت ضاحية تاجوراء في مدينة طرابلس تدشين مكتبة عامة جديدة للكتاب على قدر من التنوع في مجال المعرفة والثقافة تحت مسمى “مركز علي الغرياني للكتاب”ويضم آلاف العناوين المتنوعة في شتى التخصصات وعناوين وإصدارات ليبية وعربية وعالمية.

ويوفر المركز إمكانية البحث داخل المكتبة عن بعد بتخصيص رابط إلكتروني لمحرك بحث خاص للتأكد من وجود أي كتاب يحتاجه القارىء قبل التوجه إلى المركز: Search.shabcenter.ly ، كما يقدم المركز أيضاً خدمات يحتاجها الزائر وطالب المعرفة مثل تصوير الصفحات التي قد يحتاجها الباحث واستعارة الكتب وإمكانية البحث الإلكتروني للرواد في محتويات المكتبة، مع خدمات مجانية كدخول الانترنت وخدمات المقهى.

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