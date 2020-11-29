عبدالعزيز: هناك فريق مُصر على البقاء في السلطة والكبير شريك في كارثة المصرف الخارجي

أكد عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته، محمود عبدالعزيز، أن هناك فريق مصرا على البقاء في السلطة والاستمرار فيها، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى وتضحيات.

وأضاف الكبير في تصريح إعلامي أن الفريق الذي يتزعمه عقيلة صالح يتضمن 6 من أعضاء لجنة الحوار مدعومة من حزب العدالة والبناء، الذي لم يعد فيه أحد من المؤسسين والمناضلين الذين أسسوا الحزب وهم متوافقون مع عقيلة صالح ليتولى زمام الأمور بالبلاد، على حد قوله.

وتابع عبد العزيز أن المؤامرة كبيرة جدًا والسوس موجود في طرابلس، من السراج ومستشاريه للعدالة والبناء والمتحالفين معهم، الذين يرددون: إما “حفتر” وعقيلة أو لا تتوحّد البلاد، حسب تعبيره.

وأشار عبد العزيز إلى ضرورة الوقوف في وجه أعداء الحرية والديمقراطية والدولة المدنية، مبينا أنه يفضل فشل الحوار على أن يأتي عقيلة صالح وحتى باشاغا، متسائلا: أين هم شرفاء مصراتة؟ لماذا لا يتكلمون؟.

وقال عبد العزيز إن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، شريك في أزمة مصرف ليبيا الخارجي وسيلعنه التاريخ؛ لأنه أحد أسباب هذه الكارثة، بحسب تعبيره.

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