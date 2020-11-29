بوزعكوك: جلسة النواب في غدامس ستكون لتحديد دورة برلمانية واختيار رئاسة جديدة للمجلس

قال عضو مجلس النواب المنشق، علي بوزعكوك، إن احتماعات أعضاء مجلس النواب وجلساتهم التشاورية في طنجة، انتجت اتفاقًا مبدئيًا ينص على عقد جلسة رسمية في غدامس، مبينا أن هناك مجموعات من اللجان تعد للملتقى، ليتمكن المجلس خلاله من تغيير اللائحة الداخلية، وتحديد دورة برلمانية لا تزيد عن 6 أشهر، واختيار رئاسة جديدة لمجلس النواب، والاتفاق على مقر انعقاد البرلمان.

وأضاف بوزعكوك في تصريح إعلامي أن التئام أعضاء مجلس النواب وجلسات طنجة التشاورية أثبت للشعب الليبي وللعالم أن مجلس النواب ما زال بعافية، ويمكن أن يجمع الأعضاء ليقوم بدوره والمطلوب منه.

وتابع بوزعكوك أن المفاوضات جمعت أطرافا عديدة من مجلس النواب شرق ليبيا وغربها وجنوبها، وبعضهم كان في المنطقة الرمادية، والبعض في طرابلس، والبعض في برقة، مشيرا إلى أن المملكة المغربية وفرت كافة التسهيلات للنواب على وجه يرضيهم ويرضي الشعب الليبي.

وأشار بوزعكوك إلى أن المرحلة الحرجة مهمة في التئام مجلس النواب، والجلسات التشاورية ليست لاتخاذ قرارات بل للتفاهم، لافتًا إلى أن مجلس النواب انشطر، ليس لأن لديه الرغبة في ذلك؛ بل لأن هناك طرفا انقلب على الشرعية وحاول أن يعسكر ليبيا وينقلب على مدنية الدولة، على حد قوله.

ولفت بوزعكوك إلى أن مؤتمر برلين خلق ثلاثة مسارات، عسكري واقتصادي وسياسي تسير في خطوط متوازنة وأي نجاح في هذه المسارات هو بداية حل للوضع الليبي، مبينا أن محددات القبول والرفض لمخرجات تونس سيتم دراستها والنظر فيها بما يتماشى مع الشعب الليبي.

وأكد بوزعكوك أن أعضاء مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة غير راضين عن الآلية التي طرحتها البعثة الأممية، مشيرا إلى أن مسألة الاجتماعات عن بعد فهي ليست آليات تعودت عليها الأطراف الليبية، لافتا إلى أن الاقتراع السري هو الوسيلة المناسبة وبالحضور المباشر؛ حتى لا يكون هناك نوع من الشكوك، حسب تعبيره.

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