“باشاغا” يلتقي في مصراتة مع “نشطاء المجتمع المدني”

استعرض وزير الداخلية فتحي باشاغا مع مجموعة من الشابات والشباب من نشطاء المجتمع المدني في مصراته، جملة من القضايا حول الأوضاع الليبية الراهنة، ضمن لقاء له -السبت- أثناء زيارته للمدينة .

وشهد اللقاء فتح باب النقاش وتبادل الآراء مع مجموعة النشطاء وطرح تساؤلاتهم المختلفة حول دور وزارة الداخلية وموقفها تجاه الوضع الراهن الذي تمر به ليبيا- حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للوزارة.

وقال “باشاغا” إن مؤسسات المجتمع المدني “تمثل شرائح المجتمع المختلفة التي تعبر عن احتياجاته ومتطلباته من خلال هذه المؤسسات”، كما تحدث للنشطاء عن عمل الوزارة وجهود منتسبيها في حفظ الأمن رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الوزير أن “داخلية الوفاق” تولي إهتماماً كبيراً بالجوانب الاجتماعية وبأنها “على أتم الاستعداد بأن تتعاون مع أي جهة ترغب في تعزيز الأمن ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان” – حسب وصفه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية