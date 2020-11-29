مصادر تكشف محاولات شركات وهمية فتح حسابات بمصرف التجارة والتنمية

كشفت مصادر صحفية، عن مراسلة مدير إدارة الفروع بالمنطقة الغربية بمصرف التجارة والتنمية ، إلى إدارات الفروع والوكلات والتي تضمنت وجود عدد من الشركات التي طالبت بفتح حساب وتم رفض ذلك بعدم وجود بيانات عليها.

وقالت المصادر إن هذه الشركات تتمثل في شركة شارع جمال لخدمات النظافة العامة، وشركة عبر الساحل لتوزيع الوقود والخدمات النفطية، وشركة مجموعة الفلاع الوطنية لاستيراد المواد الغذائية واللحوم، وشركة نواة المستقبل للخدمات الطبية.

ونقلت المصادر عن مصدر بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق غير المعتمدة قوله إن هذه الشركات لا تملك بيانات في كشوفات الشهادات السلبية بالسجل التجاري “المركزي” منذ سنة 2017 مما يوضح أنها شركات وهمية.

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