بنغازي.. إنارة الطريق الدائري الرابع

تتواصل في مدينة بنغازي أعمال تركيب أعمدة الإنارة العامة للطريق الدائري الرابع الذي يمتد من مفترق جامعة بنغازي إلى جزيرة سوق السيارات، حيث بدأت أعمال التركيب أولاً في ثلاثة مواقع .

شملت أعمال التركيب الموقع الأول من طريق العروبة المعروفة بــ”طريق الهواري “مُفترق مُديرية الأمن وحتى مفترق شارع السودان بمنطقة بوهديمة وقد تم الانتهاء من تنفيذه، فيما خصصت المرحلة الثانية للمسافة من شارع البحرين مفترق نادي بنغازي الجديدة وحتى مفترق شارع الخليج، أما ثالث المواقع فمن شارع الحجاز وحتى طريق المطار .

وأشار المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إلى أن هذه الأعمال تنجز بتعاقد وإشراف من البلدية وجهاز تنمية وتطوير المدن ،تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، بهدف توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المجالات .

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