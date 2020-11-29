القبض على عصابة سرقت 26 ألف دينار من مقيمين سودانيين في بنغازي

قالت مديرية أمن بنغازي إن رجال مركز شرطة الكويفية ألقوا القبض على عصابة مكونة من ثلاثة شبان قامت بسرقة مبلغ مالي قدره “26 ألف دينار ليبي من أشخاص يحملون الجنسية السودانية وإيذائهم.

وذكر مكتب الإعلام الأمني بالمديرية أنه ورد بلاغ من أحد المقيمين بالمدينة يحمل الجنسية السودانية وقد قدم شكواه ضد تشكيل عصابي مكون من “3” أشخاص قاموا بإيذائه وضربه ومن كانوا بمعيته وسرقوا منهم المبلغ المالي المذكور بالقرب من “جزيرة الطيارة” أثناء انتقالهم من ضاحية الكويفية إلى الصابري كما استولت العصابة على هواتفهم النقالة وقد أدلى المجني عليهم بشهادتهم عن مواصفات الجناة ونوع ولون السيارة التي كانوا يستقلونها .

وأكد المكتب أنه بالتحري والبحث أسفرت جهود منتسبي مركز شرطة الكويفية عن ضبط أفراد العصابة خلال 24 ساعة فقط من ورود البلاغ وبالاستدلال معهم وباسترجاع المبلغ المسروق وبوضعهم في الحجز القانوني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.

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