مصراتة.. الدورة التدريبية الثامنة لمعهد تدريب الشرطة

اطلع وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” خلال زيارة له لمدينة مصراتة -السبت- على سير الدورة التدريبية الثامنة التي تنتظم داخل معهد تدريب الشرطة لمنتسبي إدارة التحري والتحقيقات الجنائية بالمنطقة الوسطى.

وأقام المعهد بعرض عسكري خاص قدم فيه المنتسبون نماذجاً من تدريباتهم كاجتياز الموانع أو ما يعرف بالميدان العنيف وعروضاً للدورة التخصصية ورفع الكفاءة لبعض أعضاء هيئات الوزارة تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب.

كما عقد “باشاغا” ضمن الزيارة اجتماعاً مع رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للتدريب وعدد من ضباط الوزارة وأعضاء عن جهاز المباحث ورئيس مكتب التدريب والتطوير بالمنطقة الوسطى التابع لجهاز المباحث الجنائية، حيث ناقش الوزير مع المجتمعين، الصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل تطويره لحلحلة العديد من القضايا الشائكة.

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