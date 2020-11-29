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«الساعدي»: الصادق الغرياني يغرس «بذور الخير» بعد عقود من التجهيل وتدمير العقول والأخلاق

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أن الصادق الغرياني، المفتي المعزول، يغرس «بذور الخير» بعد ما وصفه بـ«عقود من التجهيل وتدمير العقول والأخلاق»، بحسب وصفه.

وقال الساعدي في منشور له عبر حسابه الرمسي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ثمرة أخرى من ثمار الخير التي قام على غرس بذرتها «سماحة المفتي»، تجنيها ليبيا اليوم”، وفقا لادعائه.

وأضاف “إلى جانب تخريج الدفعة الثالثة من المعهد العالي للعلوم الشرعية، كان افتتاح مركز الشيخ علي الغرياني اليوم في تاجورا – طرابلس، بعد عقود من التجهيل وتدمير العقول والأخلاق حاول خلالها «النظام الجماهيري الغوغائي» أن يطفئ مصابيح العلم، ويقتلع غراس الخير في ليبيا”، على حد زعمه.

وتابع “لكن رحل ذلك النظام، وذهبت معه تلك المحاولات أدراج الرياح، فلا يزال الله يغرس غرسًا يستعملهم في طاعته، نهنئ الخريجين ولا سيما المتفوقين، ونسأل الله أن يجعلهم هداة مهتدين، كما نهنئ الليبيين ولا سيما طلاب العلم ومحبيه، بهذه المناسبة البهيجة”، بحسب حديثه.

الوسوم

الإرهاب الجماعة الليبية المقاتلة الصادق الغرياني سامي الساعدي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • سامي الساعدي عضو الجماعة الليبية المقاتلة المنتسب لتنظيم القاعدة الذي درس في كهوف قندهار الجاهل الذي ليس عنده من العلم شيء ولا المكانة بين الناس لا علمائهم ولا عوامهم إلا عند أشكاله من المتطرفين
    هذا الطرطور يثني على المنحرف الإخواني الداعي إلى القتل والحروب في ليبيا من أول يوم والذي يقول بأن أحد مدرسيه يهودي والذي يفتي بجواز العمليات الإنتحارية…
    إذا لا عجب فقد وافق شن طبقة ، كلاهما في الهاوية ، قبح الله سامي والغرياني وانتقم منهم وجعلهم عبرة لكل معتبر..

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