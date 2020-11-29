الكفرة: إجمالى إصابات كورونا بلغ 304 حالات حتى الآن

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في بلدية الكفرة، اليوم الأحد، أن المركز الوطني لمكافحة الامراض قرر أن يكون يوم الجمعة من كل أسبوع هو يوم التعقيم والصيانة في المختبرات.

وأوضحت اللجنة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم تماثل ثلاثة حالات للشفاء من الفيروس ولن يتم تسجيل إصابات أو وفيات جديدة بالبلدية.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالى عدد الحالات التي تمت إصابتها بالبلدية بلغ 304 حالات حتى الآن منهم وعدد 4 حالات نشطة و 257 حالة تم شفائها و 42 حالة وفاة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24