في بلاغ للنائب العام.. العرادي يتهم السراج وصنع الله وبومطاري بالفساد

قدم عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء الأخواني بلاغا إلى مكتب النائب العام في طرابلس ضد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، و عبدالسلام سعد كاجمان نائب رئيس المجلس الرئاسي، وفرج عبدالرحمن بومطاري وزير المالية المفوض بالحكومة ومصطفى عبدالله صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لتعريضهم أموال الإيرادات لأزمات داخلية ومخاطر خارجية فضلاً عن الفساد المالي وخرق القانون والقفز على الأوضاع والمراكز القانونية المعمول بها و المستقرة عبر الزمن، على حد دعواه.

وقال العرادي في بلاغه إنهم اتفقوا على اتخاذ الخطوات الفعلية والمباشرة بإيداع عوائد بيع النفط الليبي وهي عوائد سيادية خارج الحسابات السيادية للدولة الليبية خلافا للآلية المتبعة في الدولة منذ عقود، مما شكل إضراراً بمصالح الدولة الليبية الإقتصادية والمالية وإضراراً بحقوق الشعب والأجيال القادمة.

وأضاف العرادي أن معيتيق وكاجمان شاركا في تلك التهمة بتقاعسهم وصمتهم عن أداء واجبهم الذي فرضه القانون المؤسس لوجودهم كنواب للرئيس ضمن الاتفاق السياسي، الذي يلزم الإجماع في اتخاذ القرارات إذا كان لهم الحق بالفعل في اتخاذ ذلك القرار، قائلا إنهم استعمالوا سلطات وظيفتهم للإضراراً بالدولة الليبية وتلاعبوا بإيرادات سيادية تمثل أموالاً للدولة الليبية، وارتكبوا أفعالاً تمثل تهديداً للأمن القومي للدولة، و إضراراً بمركزها المالي، هذا عدا الجرائم المصاحبة لأفعالهم التي تعد النيابة العامة الأقدر على تكييفها.

وطالب العرادي مؤسسات المجتمع المدني بالمساهمة والمشاركة في اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة ضد المشكو ضدهم، لافتا إلى أن هناك مجموعة من المحامين تطوعوا لتوفير المساعدة القانونية لمواجهة هذا العبث والقيام بالإجراءات المناسبة. على حد قوله

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