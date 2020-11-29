جمارك الوفاق تطالب باستيراد السلع والبضائع دون الرجوع للمصرف المركزي

أرسل سالم أحمد البصير، مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، خطاباً لمدراء الإدارات العامة ومدير مديريات الجمارك لمطالبتهم بالسماح باستيراد السلع والبضائع دون الرجوع لمصرف ليبيا المركزي.

وتضمن نص الخطاب، إحالة كتاب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق غير المعتمدة، رقم 12159 المؤرخ فى 24 نوفمبر، والذي جاء فيه السماح باستيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها بمصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف إلى حين قيام المصرف المركزي بتصحيح الوضع القائم حالياً وذلك لتعميمه على التابعين مدراء الجمارك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24