الأسود يحذر من انتقال القرار لشرعية مجهولة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 November, 2020

أكد عضو مجلس النواب ميلود الأسود أن اجتماعات النواب الليبيين في طنجة كانت ناجحة بكل المقاييس مبينا أن عودة مجلس النواب للانعقاد بكامل اعضائه ضرورة وليست خيار فالبديل ضياع السيادة الوطنية وانتقال القرار لشرعية مجهولة.

وأشار الأسود بحسب المكتب الإعلامي لتجمع الوسط النيابي إلى أهمية ما تحقق من توافق حول آلية إعادة توحيد مجلس النواب وإجراء إصلاحات لتحسين الآداء وبدء العمل على إنجاز ما بعهدة المجلس من استحقاقات تمهيدا للوصول لاجراء انتخابات بأسرع وقت.