إعادة تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية بمعمل غاز حقل الاستقلال

أعلن حقل الاستقلال التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الأحد، تشغيل الوحدة الإنتاجية الثانية التي كانت متوقفة من سنة 2017.

وأوضح العاملون بالحقل، أنه خلال توقف الوحدة تم إجراء عمرة لها تضمنت استبدال مادة الكربون التالف وتجديد وصيانة مضخات الأمين و إعادتها للخدمة بجهود وطنية خالصة، مؤكدين أن تشغيل الوحدة الثانية سيتيح المجال لصيانة ومعالجة بعض المشاكل في الوحدة الإنتاجية الأولى التي ظلت تعمل خلال تلك الفترة دون توقف.

يشار إلى أن معمل الغاز بحقل الاستقلال يتكون من وحدتي إنتاج يتم في كل واحدة منهما فصل المياه والمكثفات ومعالجة الغاز الطبيعي.

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