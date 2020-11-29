البحباح: بعد نجاح بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية روسيا غيرت من سياستها نحو ليبيا

ليبيا – عدَّ الدبلوماسي السابق محمد البحباح أن تسارع خطوات الدور الروسي وفتح قنوات مع شرق ليبيا عن طريق رئيس البرلمان عقيلة صالح وكذلك التقارب مع إيطاليا، أبرز ملامح هذا التغيير في السياسة الروسية، وربما هو خطوة نحو التفاعل مع قضية ليبيا بوضوح أكبر.

البحباح وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” أمس السبت قال: إن الخطوات الروسية الجديدة حيال ليبيا تستند إلى مخاوف روسية من تغيير السياسة الخارجية الأمريكية بعد نجاح بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وربما ستكون القضية الليبية من ضمن أولويات الخارجية الأمريكية في ظل حكم الديمقراطيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية