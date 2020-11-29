بن شرادة: البعض يسعى للإطاحة بعقيلة صالح خلال إجتماعات المغرب

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن الظاهر في اجتماعات المغرب هو توحيد المجلس للقيام بمهامه، إلا أن البعض يسعى للإطاحة بعقيلة صالح.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت، أوضح أن التمسك بمثل هذا المطلب المتمثل في إعادة انتخاب رئيس المجلس يمكن أن يعيد الأمور إلى نقطة الخلاف الكبير وتعزيز الانقسام الموجود.

وبيّن عضو مجلس الدولة أن المستشار عقيلة صالح يتطلع لرئاسة المجلس الرئاسي، وإذا حصل على هذا المنصب يمكن أن يصل إلى ذلك، وفي حال عدم حصوله فإن مناصريه في البرلمان سيعرقلون أي خطوة متمثلة في إعادة انتخاب الرئيس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية