مالطا تستوقف 15 شخصًا بتهمة غسيل أموال متعلقة بليبيا

قالت السلطات المالطية إنها ألقت القبض على 15 شخصًا، على صلة بقضية غسيل أموال معقدة للغاية، وزعمت وسائل إعلام في “فاليتا”، أن الجماعة قامت بتهريب الوقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية وقوات مسلحة ليبية.

وأشار بيان أصدرته إدارة التحقيقات في الجرائم المالية بشرطة مالطا، إلى مصادرة 36 مركبة و60 ألف يورو نقدًا، وكمية كبيرة من المجوهرات، والمعدات الإلكترونية تشمل هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وخوادم اتصال إضافة إلى كمية كبيرة من المستندات، التي لا تزال قيد التحليل.

الموقع الخاص بمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد؛ قال إن التحقيق ما يزال جاريًا، فيما تم بالفعل توجيه اتهامات إلى خمسة أشخاص و15 شركة بغسل الأموال وجرائم أخرى.

اليوروبول، من جهته، أكد تجميد عدة ملايين من اليورو في العملية التي أطلق عليها اسم “بروتيوس”، والتي أعقبت شهورًا من التحقيقات المكثفة.

صحيفة “مالطا إندبندنت”؛ حددت بعض المشتبه بهم، وقالت إنه يعتقد أنهم جزء من مؤامرة دولية لتهريب الوقود بملايين اليورو مرتبطة بالمافيا الإيطالية والجماعات المسلحة الليبية.

ونقلت صحيفة “مالطا اليوم” عن سفارة الولايات المتحدة في فاليتا قولها إن مالطا أثبتت التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما في ذلك اليوروبول وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لحماية الموارد الطبيعية الليبية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وذكرت الوكالة أن الحالات المتقدمة للغاية لغسيل الأموال والاحتيال التي تستهدف الأفراد والشركات والقطاع العام، لا تزال تعرّض النمو الاقتصادي وسلامة الأنظمة المالية للخطر.

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