بالتزامن مع إرسال طائرات الشحن العسكرية إلى ليبيا .. أردوغان: أنا مكلف بالدفاع عن ملايين المسلمين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هناك مسؤولية ملقاة على عاتقه مع ملايين المسلمين وأنه مكلف بالدفاع عن المظلومين السوريين والأطفال اليمنيين الذين يعانون من الجوع والأمراض، وحقوق الأيتام الفلسطينيين، حسب زعمه

وأضاف أردوغان في كلمة له أمس السبت خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ23 للجمعية الإسلامية الأمريكية أن تركيا تتعامل مع الأزمات المختلفة في العالم الإسلامي من هذا المفهوم من فلسطين إلى ليبيا ومن قره باغ إلى سوريا، على حد قوله.

وتأتي تصريحات أردوغان بالتزامن مع هبوط عدد من الطائرات العسكرية التركية في غرب ليبيا مثل قاعدة عقبة بن نافع الجوية ” الوطية” وسط تحذيرات وتقارير من تحشيد تركي لحرب جديدة تنسف اتفاق “5+5 ” الذي أعلن أردوغان أنه رافضا له.

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