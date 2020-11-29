مجلس الدولة يرحب باجتماعات النواب في طنجة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 November, 2020

رحب مجلس الدولة بالاجتماع التشاوري الذي عقده أعضاء مجلس النواب بمدينة طنجة المغربية والاتفاق على عقد جلسة بمدينة غدامس والبدء في اتخاذ خطوات نحو إنهاء الانقسام.

وأكد مجلس الدولة في بيان له على أن “أولى خطوات إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات هي التئام مجلس النواب” داعيا “أعضاء مجلس النواب إلى تكثيف الجهود والتعجيل بتفعيل دور المجلس ليكون قادرا على الإيفاء بالتزاماته الدستورية والتعاطي الإيجابي مع مخرجات مسارات الحوار والعمل المشترك مع المجلس الأعلى للدولة لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو معالجة الأزمات والتمهيد للانتخابات والمضي بالبلاد إلى الاستقرار”.