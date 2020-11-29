جنائي درنة يكشف تفاصيل مقتل طفلة في شهر رمضان

أخبار ليبيا24

أعلن قسم البحث الجنائي درنة أمس السبت الكشف عن ملابسات واقعة مقتل الطفلة أمنة عيسى بدرنة وضبط مرتكبى الواقعة التي نفذت في أبريل الماضي.

وأوضح القسم أنه بتاريخ 26 أبريل 2020 والذي وافق ثالث أيام شهر رمضان تم الإبلاغ عن جثة لطفلة في سواحل مدينة درنة.

وأشار إلى أنه بتكليف من قبل النيابة العامة تقضى بالاستدلال واستكمال وجمع المعلومات والتحرى عن مقتل الطفلة أمنة عيسى والتى تبلغ من العمر 9 أعوام، تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة وحدة التحقيقات وبمشاركة مكتب المعلومات والتوثيق ومكافحة الظواهر الهدامة.

وأفاد قسم البحث الجنائي أنه على ضوء ما تقدم من معلومات لمأمور الضبط القضائي المختص والساعى لملمة أطراف القضية لتفريغ كافة البيانات المتعلقة بالقضية توصلت جهوده إلى ضبط المتهمين.

وأكد القسم أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف والمتهمين ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة.

وأوضح قسم البحث الجنائي أن المتهم الأول (م_س_م) مواليد 1977 مقيم بدرنة حيث قام الجانى بأغتصاب الطفلة ووضعها في كيس دقيق أبيض ورميها في البحر بمساعدة المتهم الثانى (ع _ ب _ب) مواليد 1995 مقيم بدرنة سابقا وحاليا مدينة البيضاء محاوله إخفاء الجثة بعد وضعها فى الكيس ومعه المتهم الأول والتستر على الجريمة القتل.

ولفت قسم البحث الجنائي إلى أن المتهم الثالث (م _ ر _ ق) مواليد 2004 مقيم بدرنة قام مساعدة المتهم الثانى بوضع المجنى عليها فى كيس دقيق ورميها في البحر، والمتهم الرابع (م _ ع _ م) مواليد 2004 مقيم بدرنة حيث تواجد المعني بمسرح الجريمة والتستر على جريمة القتل، رفقة المتهم الخامس (ف _ ر _ ع) مواليد 2005 مقيم بدرنة والتستر على جريمة القتل.

وذكر القسم أنه تم الاستدلال معهم وبمواجهتهم اعترفو بما نسب إليهم حيث كونهم استغلو إحدى المناطق الخالية وفى سبيل تنفيذ مخططهم وقام المتهم الأول باستدراج الطفلة واغتصابها بمكان مسرح الجريمة (الكنيسة) الواقعة بالساحل الشرقي على البحر.

وبين قسم البحث الجنائي أنه تم بحضور وكيل النيابة العامة درنة إلى مسرح الجريمة وقيام الجناة بتمثيلها، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة جهه الاختصاص.