«المحجوب»: الجيش وجه ضربة قاصمة لتنظيم القاعدة في الجنوب بعملية دقيقة ومفاجئة

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن القوات المسلحة الليبية وجهت ضربة قاصمة بالمجموعات الإرهابية الموجودة بصحراء منطقة الجنوب.

وأضاف «المحجوب»، في مداخلة متلفزة عبر قناة «الحدث الليبي»، أنه رغم صعوبة السيطرة على صحراء الجنوب الليبي نظرا لاتساعها الكبير لكن القوات تمكنت من جمع المعلومات اللازمة وتحديد الهدف بدقة فاجأت تلك المجموعات المتطرفة.

وأوضح أن المجموعات القتالية المختلفة عملت منذ فترة على تجميع المعلومات وتحديد مواقع عناصر تنظيم القاعدة في صحراء الجنوب لتقوم القوات المسلحة بعملية ناجحة ودقيقة ومفاجئة استطاعت بها تحقيق السيطرة على تلك المنطقة الشاسعة.

وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن هناك شخصا يدعى «حسن الوشي» هو من يقوم بدور الداعم اللوجستي للتنظيم القاعدة في في تلك المنطقة بجنوب الصحراء.

واختتم أنه تم إلقاء القبض على تلك المجموعات القتالية التابعة للتنظيم الإرهابي وتم نقلهم بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازي لإحالتهم إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان إن سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116مشاة، نفذوا عملية نوعية في منطقة أوباري حي التراقين وحي الشارب بالجنوب الغربي.

وأضاف أن الحملة استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في دول المغرب العربي، وتم خلالها اعتقال 7 إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة على رأسهم الإرهابي حسن الوشي العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي بعد نقله أسلحة وذخائر وأموالا إلى جناح التنظيم هناك وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.

وأكد أن قوات الجيش الليبي صادرت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة.

ولفت إلى أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.