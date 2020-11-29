باشاغا يتفقد مكتب التدريب والتطوير الوسطى

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 November, 2020

زار وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مكتب التدريب والتطوير الوسطى التابع لجهاز المباحث الجنائية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن باشاغا تابع خلال الزيارة أعمال الدورة التدريبية الثامنة المقامة بالمعهد تدريب الشرطة مصراتة لصالح إدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطى حيث أقيم عرض عسكري تخللته لوحة لاجتياز حلبة الموانع “الميدان العنيف” وكذلك عرض للدورة التخصصية ورفع الكفأة لبعض اعضاء مكونات الوزارة والتى تشرف عليها الإدارة العامة للتدريب.

وعلى هامش الزيارة عقد باشاغا اجتماع مع رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للتدريب وأعضاء عن جهاز المباحث والإدارة العامة للتدريب واستمع للصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل، وسبل تطوير العمل لحلحلة العديد من الصعوبات.

وتأتي الزيارة فى إطار دعم ومتابعة الأعمال التى تقوم بها مكونات وزارة الداخلية والوقوف على جودة وجدية تنفيذ التعليمات والبرامج المتعلقة بالتدريب وتجهيز الكوادر الأمنية.